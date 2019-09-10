A Milliler üç puan için sahada! İşte Türkiye'nin Moldova 11'i

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 6. maçında Moldova ile karşılaşacak. Andorra'yı son dakika golüyle yıkan A Milli Takım, bu kez deplasmanda zafer arayacak. Şenol Güneş'in öğrencileri, 21.45'te başlayacak zirve yarışındaki kritik maçta üç puan için mücadele edecek. Teknik direktör Şenol Güneş, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i belirledi.

Giriş Tarihi: 10.09.2019 01:41 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 07:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





