10 Eylül 2019, Salı

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A Milliler üç puan için sahada! İşte Türkiye'nin Moldova 11'i

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 6. maçında Moldova ile karşılaşacak. Andorra'yı son dakika golüyle yıkan A Milli Takım, bu kez deplasmanda zafer arayacak. Şenol Güneş'in öğrencileri, 21.45'te başlayacak zirve yarışındaki kritik maçta üç puan için mücadele edecek. Teknik direktör Şenol Güneş, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i belirledi.

Giriş Tarihi: 10.09.2019 01:41 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 07:10
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A Milliler üç puan için sahada! İşte Türkiye'nin Moldova 11'i

A Milli Takım, EURO 2020 yolunda mücadelesine devam ediyor.

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A Milliler üç puan için sahada! İşte Türkiye'nin Moldova 11'i

Oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alan ay-yıldızlı ekibimiz, bugün Moldova deplasmanına çıkıyor.

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A Milliler üç puan için sahada! İşte Türkiye'nin Moldova 11'i

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü Andorra'yı son dakika golüyle deviren Türkiye, Moldova karşısında da 3 puana ulaşmanın planlarını yapıyor.

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A Milliler üç puan için sahada! İşte Türkiye'nin Moldova 11'i

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği bu önemli 90 dakika saat 21.45'te başlıyor ve TRT 1'den yayınlanıyor.

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A Milliler üç puan için sahada! İşte Türkiye'nin Moldova 11'i

MOLDOVA'YA KAYBETMİYORUZ

H Grubu'nda oynanacak bu 6. karşılaşma için dün Moldova'ya giden Türkiye, rakibiyle daha önce 10 kez karşı karşıya geldi.

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