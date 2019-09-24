24 Eylül 2019, Salı
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Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu kime oy verdi?
FIFA Yılın En İyileri töreninde 2019 yılının en iyi futbolcusu, en iyi teknik direktörü, en iyi ilk 11'i gibi birçok konuda ödüller sahiplerini buldu. FIFA ödül töreninde milli takımların teknik direktörleri ve kaptanların da oy kullanma hakkı bulunuyor. Peki milli takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş ve kaptan Emre Belözoğlu hangi yıldıza kaç puan verdi? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 24.09.2019 01:36
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