24 Eylül 2019, Salı

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Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu kime oy verdi?

FIFA Yılın En İyileri töreninde 2019 yılının en iyi futbolcusu, en iyi teknik direktörü, en iyi ilk 11'i gibi birçok konuda ödüller sahiplerini buldu. FIFA ödül töreninde milli takımların teknik direktörleri ve kaptanların da oy kullanma hakkı bulunuyor. Peki milli takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş ve kaptan Emre Belözoğlu hangi yıldıza kaç puan verdi? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 01:36
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Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu kime oy verdi?
FIFA 2019 yılın en iyileri ödüllerini aldı ve Şenol Güneş ile Emre Belözoğlu yıldız futbolcular için oylarını kullandı.
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Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu kime oy verdi?
Birçok yıldız ismin katıldığı ödül töreninde yılın en iyileri belirlendi.
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Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu kime oy verdi?
RONALDO KATILMADI!
FIFA Yılın Futbolcusu Ödülü'nün sahibi Lionel Messi olurken diğer bir aday Cristiano Ronaldo törene katılmadı.
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Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu kime oy verdi?
Yıldız futbolcu ödüllerin açıklandığı sırada evinden bir paylaşım yayınladı.
Portekizli yıldız yaptığı paylaşımda, ''Sabır ve ısrar, profesyonelleri amatörden ayıran iki özelliktir. Bugün büyük olan her şey küçük başladı. Her şeyi yapamazsın ama hayallerini gerçeğe dönüştürmek için elinden geleni yap. Ve unutma ki geceden sonra gün daima doğuyor.'' ifadelerini kullandı.
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Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu kime oy verdi?
RONALDO'DAN MESSI'YE OY YOK!
Cristiano Ronaldo en büyük rakibi Lionel Messi'ye puan vermedi. Ronaldo, De Light'e (5), De Jong'a (3), Mbappe'ye (1) puan verdi.
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