24 Eylül 2019, Salı
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Nando De Colo'dan Obradovic yorumu
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi organizasyonu kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Metro Enerji Salonu'nda gerçekleştirilen medya günü etkinliğine, sarı-lacivertli takımın başantrenörü Zeljko Obradovic ve teknik ekip ile oyuncular katıldı. Fenerbahçe Bekolu basketbolcular, etkinlikte basın mensuplarına röportaj verdi. Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Nando De Colo, Sırp koç Zeljko Obradovic ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 24.09.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 17:25
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