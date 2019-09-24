Nando De Colo'dan Obradovic yorumu

Fenerbahçe Bekolu oyuncular Derrick Williams, Kostas Sloukas, Nando De Colo, Joffrey Lauvergne ve Berkay Candan'ın Takvim Gazetesi'nden Osman Cengiz'e aktardıkları şu şekilde:

DERRICK WILLIAMS

Yükselen performansın ile bu yıl Fenerbahçe'ye geldin. Buraya gelmeden önce seni hangi takımlar istedi?

+ Geçen sezon sadece benim için değil Bayern için de çok iyi performansım oldu. Başka teklifler de aldım tabii ki. Barcelona-CSKA Moskova ve Türkiye'den Anadolu Efes'ten teklif aldım. NBA'den de teklifler geldi. Detroit, Minnesota ve Houston'dan teklif vardı. Ama ben Fenerbahçe gibi bir takımdan teklif geldikten sonra ne Avrupa'da ne NBA de bir takımı değil burayı istedim.

NBA ve Avrupa'dan bu kadar çok teklif aldığın dönemde seni Fenerbahçe'ye çeken ne oldu?

+ Bayern'e geldikten sonra aslında en büyük hedefim ve isteğim buydu. Sonraki kontratımda gideceğim yeri seçebilmek. Birçok yerden teklif almak ve seçen taraf olmak. Ama sonunda olmak istediğim yer burasıydı. Özellikle burada oturmuş sistem, koçun buradaki vizyonu ve Euroleague'i kazanma isteği benim karar vermemde çok etkili oldu.

Fenerbahçe'den sonraki hedefin tekrar NBA diyebilir miyiz? Hayalinde NBA'de hangi takımda oynamak var?

+ NBA hala bir hedef. Küçüklüğümden beri NBA'de oynamak en büyük hedefimdi ama bu hala bir hedef… Ama bu sene gitmememin sebebi gittiğimde tam olarak hazır olarak gitmek istememdi. Bu veya başka bir sebepten dolayı orda sıkıntı yaşamak istemem ve oraya gittiğinde tam olarak hazır olmalıyım. Şu an burada başarılı olmam gerekiyor. Kupalar kazanmalıyım ve kazanmalıyız. Daha sonra teklif gelirse olur... Öncelikle buradaki hedeflerim… İstanbul'u seviyorum. Fenerbahçe'yi seviyorum. Türkiye'yi çok seviyorum.