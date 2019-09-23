24 Eylül 2019, Salı

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FIFA'da yılın 11'i ve en iyi futbolcusu belli oldu!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2019 yılının en iyi ilk 11'ini, en iyi futbolcusunu ve en iyi teknik direktörü gibi birçok konuda yılın En'lerini seçti. İşte FIFA tarafından belirlenen 2019 yılının enleri...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 23:33 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 23:37
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FIFA'da yılın 11'i ve en iyi futbolcusu belli oldu!

FIFA 2019 yılının En'lerini seçti. İşte FIFA'nın belirlediği yılın En'leri...

FIFA yılın teknik direktörü Jurgen Klopp

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FIFA'da yılın 11'i ve en iyi futbolcusu belli oldu!
FIFA yılın kadın teknik direktörü Jill Ellis
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FIFA'da yılın 11'i ve en iyi futbolcusu belli oldu!
FIFA en iyi kadın futbolcu Megan Rapinoe
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FIFA'da yılın 11'i ve en iyi futbolcusu belli oldu!
2019 FIFA Puskas ödülü (En iyi gol) ödülünü Debrecen forması giyen Daniel Zsori kazandı.
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FIFA'da yılın 11'i ve en iyi futbolcusu belli oldu!

2019 FIFA Fair Play ödülü Marcelo Bielsa
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