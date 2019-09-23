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FIFA'da yılın 11'i ve en iyi futbolcusu belli oldu!
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2019 yılının en iyi ilk 11'ini, en iyi futbolcusunu ve en iyi teknik direktörü gibi birçok konuda yılın En'lerini seçti. İşte FIFA tarafından belirlenen 2019 yılının enleri...
Giriş Tarihi: 23.09.2019 23:33 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 23:37
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