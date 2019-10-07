07 Ekim 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
İşte 'VAR'sız puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Süper Lig'de 7.haftanın geride kalması ile birlikte ligin şu ana kadar olan bölümüne tartışmalı 'VAR' kararları damga vurmuş durumda. Eğer bu sezon Süper Lig'de 'VAR' uygulanmasaydı oluşacak puan durumunu sizin için derledik.
Giriş Tarihi: 07.10.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 14:49
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"