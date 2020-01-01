Şenol Güneş resmen açıkladı: Emekli olduktan sonra...

Futbol cesurların işidir, öyle sıradan bir iş değil. Çok yetenekli olabilir ama cesur değilse oyun içinde o yetenek kaybolmaya mahkum oluyor. O hırsı göreceksin, inatla savaşacak, kazanma duygusu olacak. Cesaretle bunu üreteceğiz. İş olsun diye konuşulan laflar değil. Onu bu takımda görüyoruz. Oyuncularımızın kendi takımlarında iyi oynamalarını ve başarılı olmalarını istiyorum ki moralleri iyi olsun. Kendi takımları için oynasınlar ama bizi de unutmasınlar.