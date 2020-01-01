01 Ocak 2020, Çarşamba
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Şenol Güneş resmen açıkladı: Emekli olduktan sonra...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı elde eden A Milli takımın teknik direktörü Şenol Güneş verdiği röportajda kariyerine dair önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam birçok konuya değinirken, kariyerini sonlandırdığında yapmayı planladığı sürprizini de duyurdu! İşte o röportaj...
Giriş Tarihi: 01.01.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 10:23
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