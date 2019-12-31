Sosyal medya bunu konuşuyor! Görenler şaştı kaldı! Merih Demiral tanınmaz halde...

Sezon başında en çok konuşulan transferlerinden biri de Merih Demiral olmuştu. Milli Takım'da ve Juventus'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yıldız, dünya devlerinin radarına girmeye devam ediyor. Sezonun ilk haftalarında şans bulmakta zorlanan Merih Demiral, bu sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere beş resmi maçta İtalyan devinin formasını giydi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde A Milli Takım'da gösterdiği etkili performans ile isminden sık sık söz ettiren Merih'ın yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Merih Demiral'ın inanılmaz değişimine inanamayacaksınız..