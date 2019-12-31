31 Aralık 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Sosyal medya bunu konuşuyor! Görenler şaştı kaldı! Merih Demiral tanınmaz halde...

Sezon başında en çok konuşulan transferlerinden biri de Merih Demiral olmuştu. Milli Takım'da ve Juventus'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yıldız, dünya devlerinin radarına girmeye devam ediyor. Sezonun ilk haftalarında şans bulmakta zorlanan Merih Demiral, bu sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere beş resmi maçta İtalyan devinin formasını giydi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde A Milli Takım'da gösterdiği etkili performans ile isminden sık sık söz ettiren Merih'ın yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Merih Demiral'ın inanılmaz değişimine inanamayacaksınız..

Giriş Tarihi: 31.12.2019 18:23 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 18:43
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Sosyal medya bunu konuşuyor! Görenler şaştı kaldı! Merih Demiral tanınmaz halde...

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! Görenler şaştı kaldı! Merih Demiral tanınmaz halde...

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! Görenler şaştı kaldı! Merih Demiral tanınmaz halde...

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! Görenler şaştı kaldı! Merih Demiral tanınmaz halde...

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! Görenler şaştı kaldı! Merih Demiral tanınmaz halde...

Bale - Real Madrid forması giyen Galli futbolcu kulaklarından operasyon geçirdi.

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