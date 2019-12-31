31 Aralık 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Sosyal medya bunu konuşuyor! Görenler şaştı kaldı! Merih Demiral tanınmaz halde...
Sezon başında en çok konuşulan transferlerinden biri de Merih Demiral olmuştu. Milli Takım'da ve Juventus'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yıldız, dünya devlerinin radarına girmeye devam ediyor. Sezonun ilk haftalarında şans bulmakta zorlanan Merih Demiral, bu sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere beş resmi maçta İtalyan devinin formasını giydi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde A Milli Takım'da gösterdiği etkili performans ile isminden sık sık söz ettiren Merih'ın yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Merih Demiral'ın inanılmaz değişimine inanamayacaksınız..
Giriş Tarihi: 31.12.2019 18:23 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 18:43
- 1
- 174
- 2
- 174
- 3
- 174
- 4
- 174
- 5
- 174
Daha Fazla Gör
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- CANLI l Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişinde kaç milyon dağıtılacak? Milli Piyango (MPİ) yılbaşı çekilişi saat kaçta? Milli Piyango (MPİ 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...