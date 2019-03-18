Şenol Güneş Milli Takım'ın ilk hedefini açıkladı!

'Ortak doğrular bizim için önemli. Düş kuralım ama bu düşleri satmayalım. Yapabileceklerimiz üzerinden olmalı. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası hedefleri için buradayım. Avrupa Dünya Şampiyonlaları'na uzaktan mı bakacağız yoksa içinde mi olacağız? Tartışmaları yapalım, birbirimize kızalım ama bu şampiyonalarda olalım. Türk futbolunun ekolünü ve sistemini birlikte kuralım. Ülkemizde çok değerli teknik adamlar ve oyuncular var. Derin bir nefes alıp yeniden başlayalım. Çocuklarımıza ne vereceğiz, ne miras bırakacağız? Bunların hepsi birlik beraberlik içinde oldu. Hepimiz değişmeli ve gelişmeliyiz, hepimizin gurur duyacağı bir milli takım için herkese söz veriyorum. Biz kültürünü oluşturacağım. Ayrıştırıcılığı kesinlikle sevmiyorum. Hem iyi oynayacağız hem iyi sonuçlar alacağız. Futbolu barış ve kardeşilik içinde oynayacağız... Karakterli, yetenekli ve zeki oyunculara sahibiz. İnsanlar mutlu ve umutlu olmak istiyor ülkemizde. En büyük arzum ülkemin tüm insanlarının gülmesi. Biz büyük bir ülkeyiz neden en iyi olmayalım? İnsanlığa ve dünyaya sevgiyi öğretelim. Sevginin olduğu yerde başarı olur. Özgürlük ve cesaret başarının anahtarı olacak. Milli Takım'da hazır olan her futbolcuya şans gelecektir.