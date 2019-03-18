18 Mart 2019, Pazartesi
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Şenol Güneş Milli Takım'ın ilk hedefini açıkladı!
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki ilk iki maçın hazırlıklarına başladı. Grupta 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart Pazartesi günü de Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımda yeni teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi.
Giriş Tarihi: 18.03.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 17:24
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