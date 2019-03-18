18 Mart 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Şenol Güneş Milli Takım'ın ilk hedefini açıkladı!

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki ilk iki maçın hazırlıklarına başladı. Grupta 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart Pazartesi günü de Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımda yeni teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 17:24
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Şenol Güneş Milli Takım'ın ilk hedefini açıkladı!

Milli Takım için emek harcayanlara teşekkür eden Güneş, 'Geçmişten günümüze Milli Takım için emek veren tüm başkanlara, teknik adamlara, personel ve medya mensuplarına teşekkür ediyorum. Bu duruma onların sayesinde geldik. Yeni bir döneme onlardan aldığımız göreve daha çok katkı yapmak için başlayacağız' dedi.

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Şenol Güneş Milli Takım'ın ilk hedefini açıkladı!

"DÜNYA KUPASI VE AVRUPA KUPASI HEDEFLERİ İÇİN BURADAYIM"

Milli Takım'daki planları, beklentileri ve kendisine yöneltilen sorular hakkında konuşan Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

AY - YILDIZLILAR GÜNEŞ'E EMANET | İZLEYİN

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Şenol Güneş Milli Takım'ın ilk hedefini açıkladı!

'Ortak doğrular bizim için önemli. Düş kuralım ama bu düşleri satmayalım. Yapabileceklerimiz üzerinden olmalı. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası hedefleri için buradayım. Avrupa Dünya Şampiyonlaları'na uzaktan mı bakacağız yoksa içinde mi olacağız? Tartışmaları yapalım, birbirimize kızalım ama bu şampiyonalarda olalım. Türk futbolunun ekolünü ve sistemini birlikte kuralım. Ülkemizde çok değerli teknik adamlar ve oyuncular var. Derin bir nefes alıp yeniden başlayalım. Çocuklarımıza ne vereceğiz, ne miras bırakacağız? Bunların hepsi birlik beraberlik içinde oldu. Hepimiz değişmeli ve gelişmeliyiz, hepimizin gurur duyacağı bir milli takım için herkese söz veriyorum. Biz kültürünü oluşturacağım. Ayrıştırıcılığı kesinlikle sevmiyorum. Hem iyi oynayacağız hem iyi sonuçlar alacağız. Futbolu barış ve kardeşilik içinde oynayacağız... Karakterli, yetenekli ve zeki oyunculara sahibiz. İnsanlar mutlu ve umutlu olmak istiyor ülkemizde. En büyük arzum ülkemin tüm insanlarının gülmesi. Biz büyük bir ülkeyiz neden en iyi olmayalım? İnsanlığa ve dünyaya sevgiyi öğretelim. Sevginin olduğu yerde başarı olur. Özgürlük ve cesaret başarının anahtarı olacak. Milli Takım'da hazır olan her futbolcuya şans gelecektir.

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Şenol Güneş Milli Takım'ın ilk hedefini açıkladı!

"ARAMIZDA OLMAYANLAR KATILABİLİR"

'Aramızda olmayanlar katılabilir. Aramızda olanlar geride kalabilir. İlk hedefimiz Arnavutluk ve Moldova maçlarını kazanmak olacaktır. Sinmişliği, bezginliği, yeniden beklentiye ve başarıya çevirmeliyiz. Bu sadece benim için değil herkesin işi olacak. Hem genç hem tecrübeli oyuncularımız var. Milli takımda olan tüm futbolculara şans gelir. Yeteneklerimizi ,karakterlerimizi isteklerimizi net bir şekilde ortaya koyacağız. Burada en iyisini yapacağız. Hepimizin burada ülkenin birer askeri olacağız. Ait olma duygusu olmadan profesyonelce yapılacak olan iş bizi başarıya götürmüyor. Bugün kurulan arkadaşlığı geliştirip, iyi bir takım oluşturacağız. Mehmet Topal'ın kalmasını istedim ama tedavisi için gitmesi gerekti. Oynamasa da takımın parçası olduğunu hissetsin istedim. Şu an Cenk, Sinan Bolat ve Hakan Çalhanoğlu yolda.'

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Şenol Güneş Milli Takım'ın ilk hedefini açıkladı!

"HEPSİ HEYECAN DUYMALI"

'Tam kadro olarak antrenmanda olacağız. Dün bazıları maçtaydı, yorgun gelecektir. Hayırlı olsun diyorum. Ben bu kalabalığı hatırlıyorum, gördüm. İnşallah bu kalabalığı Avrupa Kupası'nda ve Dünya Şampiyonasın'da tekrar görürüz. Emre Belözoğlu, Burak, Hakan, Hasan Ali, Selçuk İnan, Arda, Caner, hepsi Milli Takım için heyecan duymalı.Olmayanların olmayacağı anlamı çıkmaz. Milli takımda herkesten faydalanabiliriz. Hepinizin görüşünü önemsiyorum. Her zaman tartışabiliriz. Hepinizle görüşmek isterim. Bu görüşmeler sonrası son kararı vereceğim. 96'da Trabzon'dan 2002'de Galatasaray'dan çok oyuncu vardı. 2002'de Dünya Kupası yaşayan bir takım değildi. Emre yaşadı bu takımda, inşallah 2020'yi de yaşar. Zorlamak da istemiyoruz tabii. 2002'deki Emre ile 2020'deki Ozan arasında fark yok. Milli Takım olarak katıldığımız ve başarılı olduğumuz turnuvalardan daha iyi durumdayız. Tesisler çok gelişti, her şey gelişti. Ama daha iyisini niye aramayalım. İlk hedef Arnavutluk ama daha ilerisine de bakacağız. Nesil farklılığı tabii olacak. Değişimler yaşanıyor. Geçmişte kalamayız. Geçmişin başarısıyla övünemeyiz. Artık yeni bir döneme başlayacağız. İnşallah gelişip 2020'de daha iyi sonuçlar alırız.'

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