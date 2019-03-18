18 Mart 2019, Pazartesi
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A Milli Takım'da son dakika! Kadrodan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçın aday kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada; Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mehmet Topal'ın aday kadrodan çıkartıldığı açıklandı.
Giriş Tarihi: 18.03.2019 19:42 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 19:42
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