18 Mart 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

A Milli Takım'da son dakika! Kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçın aday kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada; Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mehmet Topal'ın aday kadrodan çıkartıldığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 19:42 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 19:42
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A Milli Takım'da son dakika! Kadrodan çıkarıldı

TFF'den açıklama: Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada sol uyluk arka adalesinden sakatlanan Mehmet Topal, A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

İşte Mehmet Topal'ın çıkartılması sonrasında A Milli Takım'ın mevcut aday kadrosu;

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A Milli Takım'da son dakika! Kadrodan çıkarıldı

Mert Günok

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A Milli Takım'da son dakika! Kadrodan çıkarıldı

Muhammed Şengezer

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A Milli Takım'da son dakika! Kadrodan çıkarıldı

Uğurcan Çakır

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A Milli Takım'da son dakika! Kadrodan çıkarıldı

Sinan Bolat

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