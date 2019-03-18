A Milli Takım'da son dakika! Kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçın aday kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada; Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mehmet Topal'ın aday kadrodan çıkartıldığı açıklandı.