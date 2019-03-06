06 Mart 2019, Çarşamba
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Neymar Rio Karnavalı'nda görüntülendi!
Fransa'da top koşturan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız futbolcu Rio Karnavalı'na katıldı. Karnavalda Neymar'a yoğun ilgi vardı.
Giriş Tarihi: 06.03.2019 21:51 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 21:51
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