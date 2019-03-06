06 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Neymar Rio Karnavalı'nda görüntülendi!

Fransa'da top koşturan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız futbolcu Rio Karnavalı'na katıldı. Karnavalda Neymar'a yoğun ilgi vardı.

Giriş Tarihi: 06.03.2019 21:51 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 21:51
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Neymar Rio Karnavalı'nda görüntülendi!

PSG'li dünyaca yıldız futbolcusu Neymar, Rio Karnavalı'nda görüntülendi.

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Neymar Rio Karnavalı'nda görüntülendi!

Fransa'da top koşturan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız futbolcu Rio Karnavalı'na katıldı. Karnavalda Neymar'a yoğun ilgi vardı.

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Neymar Rio Karnavalı'nda görüntülendi!

Neymar'ın karnavala şarkıcı Anitta ile katılması, aralarında aşk dedikodularının çıkmasına neden oldu.

Rio Karnavalı'ndan kareler...

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Neymar Rio Karnavalı'nda görüntülendi!
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Neymar Rio Karnavalı'nda görüntülendi!
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