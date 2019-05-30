30 Mayıs 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Şenol Güneş kadroyu belirledi! İşte Türkiye'nin Yunanistan maçı 11'i!

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar öncesi Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Saat 21.00'de oynanacak maç öncesi iki takımın teknik direktörleri de sahaya sürecekleri 11'leri şekillendirdi.

Giriş Tarihi: 30.05.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 12:37
  • 1
  • 18
Şenol Güneş kadroyu belirledi! İşte Türkiye'nin Yunanistan maçı 11'i!

EURO 2020 Elemelerinde grup maçları öncesinde Türkiye ile Yunanistan hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

  • 2
  • 18
Şenol Güneş kadroyu belirledi! İşte Türkiye'nin Yunanistan maçı 11'i!

Türkiye Milli Takımı, H Grubu'nda Fransa ve İzlanda karşılaşmalarına hazırlanıyor.

  • 3
  • 18
Şenol Güneş kadroyu belirledi! İşte Türkiye'nin Yunanistan maçı 11'i!

Yunanistan ise J Grubu'nda İtalya ve Ermenistan ile karşılaşacak.

  • 4
  • 18
Şenol Güneş kadroyu belirledi! İşte Türkiye'nin Yunanistan maçı 11'i!

Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 30 Mayıs Perşembe günü saat 21:00'da oynanacak.

  • 5
  • 18
Şenol Güneş kadroyu belirledi! İşte Türkiye'nin Yunanistan maçı 11'i!

Türkiye - Yunanistan maçının muhtemel 11'leri şu şekilde;

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör