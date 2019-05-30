30 Mayıs 2019, Perşembe
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Şenol Güneş kadroyu belirledi! İşte Türkiye'nin Yunanistan maçı 11'i!
A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar öncesi Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Saat 21.00'de oynanacak maç öncesi iki takımın teknik direktörleri de sahaya sürecekleri 11'leri şekillendirdi.
Giriş Tarihi: 30.05.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 12:37
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