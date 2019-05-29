Bakü'de Mesut Özil'e Fenerbahçe mesajı

Arsenal ile Chelsea, UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç öncesi iki takım taraftarı stada giderken, bir Fenerbahçe taraftarının açtığı pankart dikkat çekti.