29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Bakü'de Mesut Özil'e Fenerbahçe mesajı
Arsenal ile Chelsea, UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç öncesi iki takım taraftarı stada giderken, bir Fenerbahçe taraftarının açtığı pankart dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 29.05.2019 21:56 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 22:00
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