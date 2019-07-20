20 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Mesut Özil'den transfer açıklaması!

İngiliz ekibi Arsenal'den ayrılacağı konuşulan ve adı Fenerbahçe ile anılan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, yaptığı açıklamada geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 20.07.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 12:06
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Mesut Özil'den transfer açıklaması!

Uzun süredir Arsenal'den ayrılacağı konuşulan ve zaman zaman adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.

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Mesut Özil'den transfer açıklaması!

Geride bıraktığımız sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenen performansa ulaşamayan Türk asıllı Alman yıldız, geleceğine dair sinyaller verdi.

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Mesut Özil'den transfer açıklaması!

Teknik direktör Unai Emery ile arasının bozuk olduğu yönünde haberler çıkan yıldız futbolcu, konuyla ilgili şunları söyledi:

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Mesut Özil'den transfer açıklaması!

"Emery ile gerçekten iyi bir ilişkimiz var. Onunla sürekli konuşuyorum. Bana yardım etmek istiyor ben de takımıma."

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Mesut Özil'den transfer açıklaması!

"Kariyerimde çok fazla antrenörle çalıştım. Her antrenör farklı ve sizden beklentileri de öyle. Geçtiğimiz sezon başında sakatlık yaşamıştım bu nedenle zor zamanlar geçirdim."

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