02 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Schalke antrenmanlara başladı! Sosyal mesafeyi böyle korudular...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, antrenmanlara başladı. Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Gelsenkirchen ekibinin antrenmanlarda sosyal mesafeyi koruması dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 19:09
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Schalke antrenmanlara başladı! Sosyal mesafeyi böyle korudular...

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sebebiyle Almanya Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelenmişti.

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Schalke antrenmanlara başladı! Sosyal mesafeyi böyle korudular...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, antrenmanlara başladı. Ozan Kabak'ın da formas��nı giydiği Gelsenkirchen ekibinin antrenmanlarda sosyal mesafeyi koruması dikkatlerden kaçmadı.

İşte o görüntüler...

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Schalke antrenmanlara başladı! Sosyal mesafeyi böyle korudular...
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Schalke antrenmanlara başladı! Sosyal mesafeyi böyle korudular...
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Schalke antrenmanlara başladı! Sosyal mesafeyi böyle korudular...
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