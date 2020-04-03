03 Nisan 2020, Cuma

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Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone 89 yaşında baba olacak!

Uzun yıllar Formula 1'in başkanlığını ve CEO'luğunu yapan Bernie Ecclestone 89 yaşında dördüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. Formula 1'in efsane isimlerinden olan 89 yaşındaki eski patron Bernie Ecclestone ve 2012 yılında evlendiği eşi Fabiana Flosi (44) bebek bekliyor.

Giriş Tarihi: 03.04.2020 15:31 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 16:07
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Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone 89 yaşında baba olacak!

Uzun yıllar Formula 1'in başkanlığını ve CEO'luğunu yapan Bernie Ecclestone 89 yaşında bir kez daha baba olmaya hazırlanıyor. Uzun süredir erkek çocuk sahibi olmak istediği bilinen Ecclestone'un hayalleri gerçek oluyor. Dünyanın en yaşlı babası olan kişi 96 yaşında çocuğunu kucağına almıştı.

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Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone 89 yaşında baba olacak!

Ekim ayında 90 yaşına girecek olan ve dördüncü kez baba olmaya hazırlanan Formula 1'in eski patronu ilk kez bir erkek evlat sahibi olacak. Ecclestone'ın 2012 yılında evlendiği eşi Fabiana Flosi'nin hamile olduğu ve Temmuz ayında ilk bebeklerini dünyaya getireceği belirtildi.

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Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone 89 yaşında baba olacak!

65 YAŞINDA ÇOCUĞU VAR

89 yaşında baba olmaya hazırlanan Ecclestone'un, ilk eşi Ivy Bamford'dan 1, 2. eşi Slavica Radic'ten ise 2 kızı bulunuyor. Dünyaca ünlü iş adamının en büyük çocuğu 65 yaşında.

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Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone 89 yaşında baba olacak!

"UMARIM FORMULA 1 MERAKLISI OLMAZ"

Gelişmeyi doğrulayan Ecclestone, "Evet, ancak yaza kadar hala çok vakit var" dedi. Fabiana ise, "Tüm ebeveynler gibi, tek bir arzumuz var; bebeğin sağlıklı doğması. Umarım Fomula 1'e ilgi duymaz" şeklinde konuştu.

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