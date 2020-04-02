Arda Turan'ın yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı!

Önceki yıl Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, üç katlı bir villa kiralayıp o dönem sevgilisi olan Aslıhan Doğan'ın da ailesiyle oturduğu Beykoz Çubuklu Vadi'deki ünlüler arasına katılmıştı. Turan, eşi Aslıhan Doğan ile evlendikten sonra da bu villada oturmaya devam etmişti.