02 Nisan 2020, Perşembe
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Arda Turan'ın yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı!
Ara transfer döneminde Başakşehir ile kiralık sözleşmesinin feshetmesinin ardından eski takımı Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan ancak sarı-kırmızılı yönetimden veto yiyen Arda Turan, ikinci çocuğunun doğumu için artık gün sayıyor. Öte yandan tecrübeli futbolcunun ailesinin genişlemesinin ardından lüks bir villa satın aldığı öğrenildi. İşte Arda Turan'ın yeni villası için ödediği dudak uçuklatan rakam...
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