02 Nisan 2020, Perşembe

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Arda Turan'ın yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı!

Ara transfer döneminde Başakşehir ile kiralık sözleşmesinin feshetmesinin ardından eski takımı Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan ancak sarı-kırmızılı yönetimden veto yiyen Arda Turan, ikinci çocuğunun doğumu için artık gün sayıyor. Öte yandan tecrübeli futbolcunun ailesinin genişlemesinin ardından lüks bir villa satın aldığı öğrenildi. İşte Arda Turan'ın yeni villası için ödediği dudak uçuklatan rakam...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 14:00
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Arda Turan'ın yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı!

Önceki yıl Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, üç katlı bir villa kiralayıp o dönem sevgilisi olan Aslıhan Doğan'ın da ailesiyle oturduğu Beykoz Çubuklu Vadi'deki ünlüler arasına katılmıştı. Turan, eşi Aslıhan Doğan ile evlendikten sonra da bu villada oturmaya devam etmişti.

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Arda Turan'ın yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı!

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre ikinci oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, kiracı olarak oturdukları sitede ev sahibi oldu.

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Arda Turan'ın yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı!

Arda Turan, yaklaşık 5 milyon dolara el değiştiren, sitenin en büyük villalarından biri olan 600 metrekarelik bir villa satın aldı.

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Arda Turan'ın yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı!

Turan çiftinin villası, sitenin en yüksek yerinde, 2 dönüm bahçe içinde yer alıyor. 5 oda 3 salondan oluşan villanın bahçesinde büyükçe bir yüzme havuzu da var.

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Arda Turan'ın yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı!

Çift, villanın dekorasyonu için bir iç mimarla anlaşmış ama corona virüsü nedeniyle çalışmalar durmuş. Ancak Asil Aslan dünyaya gelene kadar yeni yuvalarına geçmeyi planlıyorlarmış.

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