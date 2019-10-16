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Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular
UEFA asker selamı nedeniyle haksız ve hadsiz bir şekilde Türkiye'ye soruşturma açarken, geçmişte futbol sahalarında aynı olay defalarca yaşandı. Onların hiçbirini gündeme bile getirmeyen UEFA, Türkiye'ye ise soruşturma açarak şaşkınlık verici şekilde çifte standart uyguladı. İşte Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular...
Giriş Tarihi: 16.10.2019 23:54 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 23:55
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