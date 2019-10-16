16 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

UEFA asker selamı nedeniyle haksız ve hadsiz bir şekilde Türkiye'ye soruşturma açarken, geçmişte futbol sahalarında aynı olay defalarca yaşandı. Onların hiçbirini gündeme bile getirmeyen UEFA, Türkiye'ye ise soruşturma açarak şaşkınlık verici şekilde çifte standart uyguladı. İşte Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 23:54 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 23:55
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Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etmiş, Fransa ile 1-1 berabere kalmıştı.

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Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

Bu iki maçta da atılan goller sonrası Milli Futbol Takımımız, Mehmetçikler'e destek amaçlı Asker Selamı verdi. Bu hareket ülkemizde büyük beğeni toplarken, dış basında gündeme oturdu.

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Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

Son olarak UEFA, millilerin bu sevinci hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

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Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

Ancak daha önceden Türkiye karşısında atılan golde de olmak üzere birçok futbolcu bu sevinci uyguladı ve hakkında soruşturma açılmadı.

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Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

İŞTE DÜNDEN BUGÜNE 'ASKER SELAMI' VEREN FUTBOLCULAR...

Artem Dzyuba | Türkiye-Rusya

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