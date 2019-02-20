20 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Ozan Kabak zor günler geçiriyor

Bu sezon Galatasaray'dan 11 milyon euro bedelle Almanya'nın Stutgart takımına transfer olan Ozan Kabak, takımıyla aldığı kötü sonuçlar sebebiyle yüzü gülmüyor. Genç oyuncu takımı Stutgart'a transfer olduğundan beri galibiyet yüzü göremedi.

Giriş Tarihi: 20.02.2019 11:41
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Ozan Kabak zor günler geçiriyor

Bu sezon Galatasaray'ın altyapısından A takıma kadar yükselme başarısı gösteren Ozan Kabak, buradaki performansıyla da Fatih Terim'in değişilmezleri arasına girmişti.

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Ozan Kabak zor günler geçiriyor

Sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla Avrupa takımlarının da dikkatini çeken genç stoper 11 milyon euro karşılığında Almanya'nın Stutgart takımına transfer oldu.

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Ozan Kabak zor günler geçiriyor

Galibiyet yüzü göremedi
Ozan Kabak, Bundesligada ilk maçına Alman devi Bayern Münih karşısında çıktı. Bavyera ekibinin 4-1 galip geldiği karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

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Ozan Kabak zor günler geçiriyor

Genç stoperin formasını giydiği Stutgart,daha sonra Freiburg maçından 2-2, Fortuna Düsseldorf 3-0 ve son olarak da RB Leipzig'e
kendi evinde 1-3 mağlup olarak 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

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Ozan Kabak zor günler geçiriyor

Stutgart'ta performansıyla alkış toplayan Ozan, takımının kötü gidişatına engel olamadı ve Stutgart düşme potasına kadar geriledi.

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