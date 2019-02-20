20 Şubat 2019, Çarşamba
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Ozan Kabak zor günler geçiriyor
Bu sezon Galatasaray'dan 11 milyon euro bedelle Almanya'nın Stutgart takımına transfer olan Ozan Kabak, takımıyla aldığı kötü sonuçlar sebebiyle yüzü gülmüyor. Genç oyuncu takımı Stutgart'a transfer olduğundan beri galibiyet yüzü göremedi.
Giriş Tarihi: 20.02.2019 11:41
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