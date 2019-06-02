02 Haziran 2019, Pazar
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Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren kadının hayatı değişti
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımı Tottenham ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği maçta sahaya giren kadın tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada hesabı paylaşılan kadının 12 saatte hayatı değişti. İşte detaylar....
Giriş Tarihi: 02.06.2019 12:18
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