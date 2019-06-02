02 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren kadının hayatı değişti

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımı Tottenham ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği maçta sahaya giren kadın tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada hesabı paylaşılan kadının 12 saatte hayatı değişti. İşte detaylar....

Giriş Tarihi: 02.06.2019 12:18
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Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren kadının hayatı değişti

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Devler Ligi finalinde sahaya giren kadın maçın durmasına sebep olmuştu.

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Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren kadının hayatı değişti

Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren genç kadının kimliği belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren kadının hayatı değişti

Kinsey Wolanski adındaki kadın Tottenham-Liverpool maçının ilk yarısında sahaya girerek büyük yankı uyandırdı.

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Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren kadının hayatı değişti

Genç kadının sosyal medya hesabının paylaşılmasının ardından takipçi sayısında büyük bir artış oldu.

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Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren kadının hayatı değişti

Kinsey'in 240 bin takipçisi olan Instagram hesabı sahaya atladıktan sonra 12 saat içinde 1.8 milyona ulaştı.

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