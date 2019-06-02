02 Haziran 2019, Pazar
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Anthony Joshua ilk yenilgisini aldı!
İngiliz boksör Anthony Joshua, ağır sıklet unvan maçında kariyerinde ilk kez, Meksikalı rakibi Andy Ruiz'e karşı 7. rauntta teknik nakavt ile tarihi bir yenilgi aldı. Kilolu olduğu için dalga geçilen Ruiz ise bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu.
Giriş Tarihi: 02.06.2019 13:02 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 13:02
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