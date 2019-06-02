02 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Anthony Joshua ilk yenilgisini aldı!

İngiliz boksör Anthony Joshua, ağır sıklet unvan maçında kariyerinde ilk kez, Meksikalı rakibi Andy Ruiz'e karşı 7. rauntta teknik nakavt ile tarihi bir yenilgi aldı. Kilolu olduğu için dalga geçilen Ruiz ise bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 02.06.2019 13:02 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 13:02
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Anthony Joshua ilk yenilgisini aldı!

Ağır sıklet unvan maçında Meksikalı boksör Andy Ruiz, İngiliz boksör Anthony Joshua'yı 7. rauntta nakavt ederek, WBA, WBO-IBF,IBO kemerlerinin yeni sahibi oldu.

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Anthony Joshua ilk yenilgisini aldı!

Tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği karşılaşmada, Türkiye saati ile 01.00'de gerçekleştirildi.

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Anthony Joshua ilk yenilgisini aldı!

Meksika asıllı Amerikalı Andy Ruiz'in dünya şampiyonu olduğu mücadele öncesi rakibi Anthony Joshua'nın yenilgisi bulunmuyordu. İngiliz boksör çıktığı 22 maçın tamamını kazanmıştı.

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Anthony Joshua ilk yenilgisini aldı!

Öte yandan kilolu olduğu için sık sık alay konusu olan Andy Ruiz'e karşı kaybeden Joshua maç sonu yaptığı açıklamada, "Destekçilerimi hayal kırıklığına uğrattım. Andy çok büyük dövüşçü. Tekrar görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Anthony Joshua ilk yenilgisini aldı!

İşte kare kare tarihi gecede tüm yaşananlar...

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