Anthony Joshua ilk yenilgisini aldı!

İngiliz boksör Anthony Joshua, ağır sıklet unvan maçında kariyerinde ilk kez, Meksikalı rakibi Andy Ruiz'e karşı 7. rauntta teknik nakavt ile tarihi bir yenilgi aldı. Kilolu olduğu için dalga geçilen Ruiz ise bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu.