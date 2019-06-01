A Milli Takım stres attı

Teknik direktör Şenol Güneş ve bazı oyuncuların binmediği hızlı trende bazı oyuncuların heyecanlandığı gözlendi. Trene binen milli oyuncu Cengiz Ünder, tren hareket etmeden önce kararını değiştirerek koltuğundaki kemerleri görevlilere açtırarak indi. Yaklaşık bin 500 metre uzunluğundaki trene binen milli futbolcular, maksimum 120 kilometre hıza ulaşan trende eğlenceli anlar yaşadılar. Emre Belözolğu ile Burak Yılmaz'ın trenden indikten sonra heyecanlı olduğu görüldü.