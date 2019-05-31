31 Mayıs 2019, Cuma
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Arda Turan'a transfer şoku!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen ve geleceği merak konusu olan Arda Turan'la ilgili transfer iddiası ortaya atıldı. İşte Barcelona'nın gözden çıkardığı Arda'yla ilgili son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 31.05.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 19:23
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