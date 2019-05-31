31 Mayıs 2019, Cuma

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Arda Turan'a transfer şoku!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen ve geleceği merak konusu olan Arda Turan'la ilgili transfer iddiası ortaya atıldı. İşte Barcelona'nın gözden çıkardığı Arda'yla ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.05.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 19:23
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Arda Turan'a transfer şoku!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan ile ilgili transfer iddiaları ortaya atıldı.

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Arda Turan'a transfer şoku!

İtalyan basınında yer alan habere göre Arda'ya Inter talip oldu.

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Arda Turan'a transfer şoku!

Conte'yle anlaşma sağlayan Çizme ekibinin daha sonra bu transfere sıcak bakmadığı iddia edildi.

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Arda Turan'a transfer şoku!

Bu iddiaların üzerine transferin gerçekleşmeyeceği yazıldı.

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Arda Turan'a transfer şoku!

Katalan ekibi Barcelona, büyük umutlarla transfer ettiği Arda Turan'dan istediği verimi alamamış ve Arda Turan, Medipol Başakşehir'e kiralanmıştı.

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