15 Ağustos 2019, Perşembe
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Sahaya giren Youtuber hayatının şokunu yaşadı!
Süper Kupa finalinde Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Normal süresi 2-2 biten maçta kazananı penaltı atışları belirledi. Kırmızılar penaltılardan 5-4 üstün ayrılınca kupayı müzesine götürdü. Dev maça sahaya atlayan Türk Youtuber Fester Abdü damga vurdu. Genç Youtuber'a sosyal medyadan tepki çığ büyüdü ve hayatının şokunu yaşadı.
Giriş Tarihi: 15.08.2019 10:10
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