15 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Sahaya giren Youtuber hayatının şokunu yaşadı!

Süper Kupa finalinde Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Normal süresi 2-2 biten maçta kazananı penaltı atışları belirledi. Kırmızılar penaltılardan 5-4 üstün ayrılınca kupayı müzesine götürdü. Dev maça sahaya atlayan Türk Youtuber Fester Abdü damga vurdu. Genç Youtuber'a sosyal medyadan tepki çığ büyüdü ve hayatının şokunu yaşadı.

Giriş Tarihi: 15.08.2019 10:10
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Sahaya giren Youtuber hayatının şokunu yaşadı!

Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi sahibi Chelsea, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.

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Sahaya giren Youtuber hayatının şokunu yaşadı!

Avrupa'nın ve İngiltere'nin iki büyük ekibinin maçı dolayısıyla futbolun coşkusu İstanbul'da yaşandı.

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Sahaya giren Youtuber hayatının şokunu yaşadı!

İngiltere'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda futbolsever, karşılaşmayı tribünden izlerken İstanbul ve Vodafone Park, tarihi günlerinden birini yaşadı. Maç öncesi halk oyunları gösterisi keyifli anlar yaşattı.

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Sahaya giren Youtuber hayatının şokunu yaşadı!

Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadele öncesinde TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korusu ile Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan çocuklar, Bob Marley'in "Three Little Birds" adlı şarkısını seslendirdi.

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Sahaya giren Youtuber hayatının şokunu yaşadı!

Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide Süper Kupa da sahada yer aldı.

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