Liverpool - Chelsea maçında davetsiz misafir!

Liverpool-Chelsea finalinin 14. dakikasında sahaya bir taraftar girdi. Yayıncı kuruluş bu görüntüyü ekrana yansıtmadı. Dev finalde sahaya giren taraftarın Youtube'da 4,5 milyon abonesi bulunan 'Deli mi ne' isimli kanalın sahibi Fester Abdü olduğu ortaya çıktı.