14 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Liverpool - Chelsea maçında davetsiz misafir!

Liverpool-Chelsea finalinin 14. dakikasında sahaya bir taraftar girdi. Yayıncı kuruluş bu görüntüyü ekrana yansıtmadı. Dev finalde sahaya giren taraftarın Youtube'da 4,5 milyon abonesi bulunan 'Deli mi ne' isimli kanalın sahibi Fester Abdü olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 14.08.2019 22:41 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 22:53
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Liverpool - Chelsea maçında davetsiz misafir!

Liverpool ile Chelsea'nin Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesinin 14'üncü dakikasında sahaya taraftar girdi.

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Liverpool - Chelsea maçında davetsiz misafir!
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Liverpool - Chelsea maçında davetsiz misafir!

Önce orta sahaya doğru hareketlenen taraftar, dizlerinin üstünde kaydıktan sonra Liverpool file bekçisi Adrian'ın koruduğu kaleye doğru hareketlendi.

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Liverpool - Chelsea maçında davetsiz misafir!
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Liverpool - Chelsea maçında davetsiz misafir!

Liverpool ceza sahasına girdikten sonra yere düşen taraftarı güvenlik güçleri yakalayıp, saha dışına çıkardı.

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