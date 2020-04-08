Corona virüsüne karşı en etkili maske hangisi? Hangi maske tercih edilmeli? Hangi maske ne kadar koruyucu?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. "Corona virüsü salgını esnasında hangi maske tercih edilmeli?", "En etkili maske hangisi?" gibi sorular araştırılmaya başlandı.

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 08.04.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 14:57 ABONE OL