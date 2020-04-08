08 Nisan 2020, Çarşamba

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Corona virüsüne karşı en etkili maske hangisi? Hangi maske tercih edilmeli? Hangi maske ne kadar koruyucu?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. "Corona virüsü salgını esnasında hangi maske tercih edilmeli?", "En etkili maske hangisi?" gibi sorular araştırılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 08.04.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 14:57
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Corona virüsüne karşı en etkili maske hangisi? Hangi maske tercih edilmeli?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını için ülkemizde birçok farklı tipte maske satışı yapılıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından tüm maske satışları yasaklandı. E- Devlet üzerinden her hafta 1 paket sipariş vererek maske sahibi olabilirsiniz.

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Corona virüsüne karşı en etkili maske hangisi? Hangi maske tercih edilmeli?

CERRAHİ MASKELER

En çok kullanılan maskelerden biri de cerrahi maskeler oldu. Cerrahi maskeler hem uygun fiyatlı hem de kolay temin edilebiliyor. Cerrahi maskeler tam anlamıyla koruma sağlamasa da Corona virüsü taşıyan kişi kullanırsa bulaştırmasına engel olabiliyor.

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Corona virüsüne karşı en etkili maske hangisi? Hangi maske tercih edilmeli?

KAĞIT MASKELER

Bu tip maskelerin ne yazık ki koruyucu bir özelliği yok. Sebebi ise herhangi bir filtreleme özelliği yok.

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Corona virüsüne karşı en etkili maske hangisi? Hangi maske tercih edilmeli?

PİTTA MASKE

Son dönemlerde birçok insan tarafından kullanılmaya başlanan Pitta maskelerin kağıt maske ile arasında bir farkı bulunmuyor. Polen gelmesini engelleyen bir özelliği bulunuyor. Ancak bu özellik corona virüsü salgınını pek etkilemiyor.

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Corona virüsüne karşı en etkili maske hangisi? Hangi maske tercih edilmeli?

N95 VE FFP2 TİPİ MASKELER

Koruyuculuk oranı en yüksek maske tipleri N95 ve FFP2'lerin insan sağlığına etkisi oldukça olumsuz. Uzun süreli kullanımlar esnasında solunum problemleri yaşatabiliyor.

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