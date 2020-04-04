04 Nisan 2020, Cumartesi

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Rüştü Reçber için flaş iddia! Corona virüsü ağır atlatıyor çünkü...

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, spor faaliyetlerinin durmasına sebep olmuş, birçok sporcu ve eski sporcuya da bulaşmıştı. Bu isimlerden biri olan eski milli kalecimiz Rüştü Reçber'in corona virüsü tedavisi devam ederken ortaya birçok iddia atılmıştı. Eşi Işıl Reçber'in karantina kurallarına uymayıp Rüştü'ye virüsü bulaştırdığı söylentilerinin ardından bu kez farklı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.04.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 10:50
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Rüştü Reçber için flaş iddia! Corona virüsü ağır atlatıyor çünkü...

Efsanevi milli kaleci Rüştü Reçber de corona virüsüne yakalanırken 46 yaşındaki unutulmaz milli futbolcunun eşi Işıl Reçber, söz konusu iddiaları yalanladı.

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Rüştü Reçber için flaş iddia! Corona virüsü ağır atlatıyor çünkü...

Işıl Reçber yaptığı açıklamada efsane eldiven Rüştü Reçber ile ilgili 'Yoğun bakım ile ilgili haberler çok şükür ki doğru değil. Biraz daha iyiyiz tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha iyi olacağız inşallah. İlginize alakanıza sonsuz teşekkürler…' dedi.

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Rüştü Reçber için flaş iddia! Corona virüsü ağır atlatıyor çünkü...

HASTANEDEN AÇIKLAMA
Koronavirüs tanısıyla 29 Mart Pazar günü hastaneye yatışı gerçekleştirilen eski Rüştü Reçber'le ilgili hastane, "Koronavirüs tanısıyla 29 Mart Pazar günü Acıbadem Maslak Hastanesi'ne yatışı gerçekleştirilen eski Milli Kaleci Rüştü Reçber'den sevindirici haber geldi.

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Rüştü Reçber için flaş iddia! Corona virüsü ağır atlatıyor çünkü...

Türk futbolunun sevilen ismi Rüştü Reçber'in tedavisini gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan şu bilgileri verdi: "Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir." açıklamasını yapmıştı.

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Rüştü Reçber için flaş iddia! Corona virüsü ağır atlatıyor çünkü...

YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI
Hürriyet'n haberine göre, Rüştü Reçber'in yoğun bakımda değil, hasta katında izole halde yattığı öğrenilirken süreçle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Sağlık durumu iyi olan Rüştü Reçber'in sigara içtiği için bu hastalığı ağır attığı öğrenildi.

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