04 Nisan 2020, Cumartesi
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Rüştü Reçber için flaş iddia! Corona virüsü ağır atlatıyor çünkü...
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, spor faaliyetlerinin durmasına sebep olmuş, birçok sporcu ve eski sporcuya da bulaşmıştı. Bu isimlerden biri olan eski milli kalecimiz Rüştü Reçber'in corona virüsü tedavisi devam ederken ortaya birçok iddia atılmıştı. Eşi Işıl Reçber'in karantina kurallarına uymayıp Rüştü'ye virüsü bulaştırdığı söylentilerinin ardından bu kez farklı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
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