Corona virüsü salgını sonrası ilginç detay! Artık depremler...

Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. İnsanların bir kısmı sokağa çıkamıyor bir kısmı da ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkarken tedirginlik yaşıyor. Hal böyleyken, her zaman kalabalık olan caddeler bomboş kalıyor... Yaşanan bu gelişmelerden sonra Belçika Kraliyet Gözlemevi'nde görevli jeolog ve sismolog Thomas Lecocq ilginç bir durum tespiti yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 04.04.2020 11:12 ABONE OL