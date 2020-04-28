28 Nisan 2020, Salı

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Ruslar açıkladı! Corona virüsündan daha tehlikeli bir salgın...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyada milyonlarca insanı etkilemişti. Bilim insanları salgın hastalık için tedavi bulmaya çalışırken, Rus doktor Aleksandr Myasnikov yaptığı açıklamayla adeta gündem oldu. Myasnikov açıklamasında, "Ölüm oranı yüzde 30-35 olan ciddi bir salgın bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 12:14
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Ruslar açıkladı! Corona virüsündan daha tehlikeli bir salgın...

Tüm dünya corona virüsü salgını ile mücadele ederken son dakika haberleri ve açıklamaları da peş peşe geliyor. Bunlara son olarak Rus doktor Aleksandr Myasnikov'un söyledikleri damga vurdu.

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Ruslar açıkladı! Corona virüsündan daha tehlikeli bir salgın...

Myasnikov, tüm dünyanın corona virüsünden daha kötü ve ölümcül bir salgınla yüzleşeceğini iddia ederken tehlikenin durumunu da gözler önüne serdi.

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Ruslar açıkladı! Corona virüsündan daha tehlikeli bir salgın...

Öte yandan dünyanın bu salgına daha iyi hazırlanması için yardım edeceğini açıklarken Rusya corona virüsü pandemisi izleme merkezinin sözcücü doktor Aleksandr Myasnikov, corona virüsü kapma olasılığının en yüksek olduğu yerin hastaneler olduğunu da sözlerine ekledi.

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Ruslar açıkladı! Corona virüsündan daha tehlikeli bir salgın...

RUS DOKTORUN İDDİALARI GÜNDEME OTURDU!
Corona virüsü salgınından daha ölümcül bir salgının dünyayı beklediğini açıklayan Rus doktor Aleksandr Myasnikov'un iddiaları gündeme oturdu.

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Ruslar açıkladı! Corona virüsündan daha tehlikeli bir salgın...

"Hepimiz yüzde 30-35 ölüm oranlı ciddi bir salgın bekliyoruz" öngörüsünde bulunan Myasnikov, coronavirüsü ile ilgili mevcut durumun dünyaya yeni salgına daha iyi hazırlanması için yardım edeceğini kaydetti.

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