Ruslar açıkladı! Corona virüsündan daha tehlikeli bir salgın...

Öte yandan dünyanın bu salgına daha iyi hazırlanması için yardım edeceğini açıklarken Rusya corona virüsü pandemisi izleme merkezinin sözcücü doktor Aleksandr Myasnikov, corona virüsü kapma olasılığının en yüksek olduğu yerin hastaneler olduğunu da sözlerine ekledi.