Corona virüsü için flaş iddia! Virüs sahte mi?

İran Fizik Topluluğu bunun "inanması mümkün olmayan bir sahte bilim örneği" olduğunu söyledi ve masaldan farksız olduğunu duyurdu. Cihaz on küsür yıl önce dört Britanyalı dolandırıcı tarafından satılan ve bazı devletlerin savaş bölgelerine bile gönderdiği sahte bomba detektörlerine çok benziyor. Cihazın kutusu ve anteni neredeyse aynı.