27 Nisan 2020, Pazartesi

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Corona virüsü için flaş iddia! Virüs sahte mi?

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyayı etkisi altına alarak milyonlarca insanı etkilemişti. Gün geçmiyor ki bu virüs hakkında bir iddia daha ortaya atılmasın... Pandemi için bu kez de 'Virüs sahte mi? Suni ortamlarda mı üretildi?' iddiaları ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 11:34
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Corona virüsü için flaş iddia! Virüs sahte mi?

Çeşitli sosyal medya paylaşımlarında "Verem aşısı olanlar corona virüsünden endişe etmesin" ifadeleri yer alıyordu. Bir Arapça paylaşım ise verem aşısının corona virüsüne yüzde 75 koruma sağladığını öne sürüyordu.

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Corona virüsü için flaş iddia! Virüs sahte mi?

Dünya çapında pek çok çocuğa yapılan bu aşı, corona virüsünden korumuyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de bu yönde bir kanıt olmadığını belirtiyor. Öte yandan bu aşının corona virüsüle mücadelede işe yarayıp yaramadığı konusunda iki ayrı deney yürütülüyor. WHO, bu araştırmalar tamamlanınca bulguları değerlendirecek.

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Corona virüsü için flaş iddia! Virüs sahte mi?

Buna rağmen Google'da dünya çapında verem aşısı aramaları artıyor. Japonya'daki tedarikçiler, aşıya talebin de arttığını söylüyor. WHO, ihtiyaç duymadığı halde bu aşıyı alanlar nedeniyle verem aşısına muhtaç olanların aşıya erişememesinden endişeleniyor.

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Corona virüsü için flaş iddia! Virüs sahte mi?

İRAN'IN VİRÜS DETEKTÖRÜ BULDUĞU İDDİASI
İran Devrim Muhafızları geçen hafta elde taşınabilecek boyutlarda bir cihaz ile beş saniyede 100 metre yarıçapında corona virüsüne yakalanmış herkesi ve hatta virüs bulaşmış yüzeyleri tespit edebilen bir cihaz geliştirdiklerini açıkladı.

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Corona virüsü için flaş iddia! Virüs sahte mi?

İran Fizik Topluluğu bunun "inanması mümkün olmayan bir sahte bilim örneği" olduğunu söyledi ve masaldan farksız olduğunu duyurdu. Cihaz on küsür yıl önce dört Britanyalı dolandırıcı tarafından satılan ve bazı devletlerin savaş bölgelerine bile gönderdiği sahte bomba detektörlerine çok benziyor. Cihazın kutusu ve anteni neredeyse aynı.

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