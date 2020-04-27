27 Nisan 2020, Pazartesi
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Corona virüsü için flaş iddia! Virüs sahte mi?
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyayı etkisi altına alarak milyonlarca insanı etkilemişti. Gün geçmiyor ki bu virüs hakkında bir iddia daha ortaya atılmasın... Pandemi için bu kez de 'Virüs sahte mi? Suni ortamlarda mı üretildi?' iddiaları ortaya atıldı. İşte detaylar...
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