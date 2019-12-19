20 Aralık 2019, Cuma

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Ronaldo'ya büyük şok! Attığı golle gündem olmuştu ama...

Ara transfer dönemi yaklaşırken bir çok takım da kadrosunda düşünmediği oyunucularla bir gelir elde etmeyi planlarken, diğer yandan yapacağı takviyeleri belirlemeye başladı. KPMG Football Benchmark'ın yaptığı araştırmada, değeri en yüksek 10 futbolcu belirlendi. Serie A'da Sampdoria deplasmanında yerden 2 metre 56 santimetre yüksekten attığı golle adından yine söz ettiren Cristiano Ronaldo ise büyük bir şok yaşadı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 17:11
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Ronaldo'ya büyük şok! Attığı golle gündem olmuştu ama...

İtalya Serie A'da dün oynanan Sampdoria-Juventus maçında 71 cm zıplayarak attığı golle gündem olan Cristiano Ronaldo, ummadığı bir tabloyla karşılaştı.

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Ronaldo'ya büyük şok! Attığı golle gündem olmuştu ama...

Yıldız futbolcu attığı golle sosyal medyayı sallamış ve yerden 2 metre 56 cm yüksekte attığı gol dünya basınında manşetlere taşınmıştı.

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Ronaldo'ya büyük şok! Attığı golle gündem olmuştu ama...

KPMG Football Benchmark adlı şirket ise dünyanın en değerli futbolcularını listeledi ancak Portekizli futbolcunun ilk 10'da yer almaması şaşkınlık yarattı.

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Ronaldo'ya büyük şok! Attığı golle gündem olmuştu ama...

İşte Ronaldo'nun yer almadığı "piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu" listesi şöyle:

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Ronaldo'ya büyük şok! Attığı golle gündem olmuştu ama...

10. Antoine Griezmann | Barcelona | 125 milyon

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