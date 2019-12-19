Ronaldo'ya büyük şok! Attığı golle gündem olmuştu ama...

Ara transfer dönemi yaklaşırken bir çok takım da kadrosunda düşünmediği oyunucularla bir gelir elde etmeyi planlarken, diğer yandan yapacağı takviyeleri belirlemeye başladı. KPMG Football Benchmark'ın yaptığı araştırmada, değeri en yüksek 10 futbolcu belirlendi. Serie A'da Sampdoria deplasmanında yerden 2 metre 56 santimetre yüksekten attığı golle adından yine söz ettiren Cristiano Ronaldo ise büyük bir şok yaşadı. İşte tüm detaylar...