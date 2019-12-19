20 Aralık 2019, Cuma

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FIFA resmen açıkladı! İşte A Milli Takım'ın sıralamadaki yeri

FIFA, resmi internet sitesinden milli takımlar dünya sıralamasını açıkladı. 2019 yılının son sıralaması olan bu açıklamayla beraber A Milli Takım'ımızın yılı hangi sırada kapatacağı da belli oldu. Listede ilk 10'da geçen aya göre değişiklik yaşanmadı. İşte A Milli Takım'ımızın sıralamadaki yeri...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 14:02 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 21:46
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FIFA resmen açıkladı! İşte A Milli Takım'ın sıralaması...

FIFA aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı, A Milli Takım'ın 2019 yılını bitireceği sıra belli oldu. Belçika, geçen senenin ardından bir kez daha yılı zirvede tamamladı. Belçika'nın ardından Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı.

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FIFA resmen açıkladı! İşte A Milli Takım'ın sıralaması...

Yılın en büyük çıkışını ise geçen sene aralık ayından bu yana 38 basamak atlayarak 93. sıradan 55'inciliğe yükselen Katar gerçekleştirdi. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Şubat 2020'de açıklanacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler ve A Milli Takım'ın yer aldığı sıra şöyle:


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FIFA resmen açıkladı! İşte A Milli Takım'ın sıralaması...

1. Belçika

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FIFA resmen açıkladı! İşte A Milli Takım'ın sıralaması...

2. Fransa

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FIFA resmen açıkladı! İşte A Milli Takım'ın sıralaması...

3. Brezilya

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