20 Aralık 2019, Cuma
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FIFA resmen açıkladı! İşte A Milli Takım'ın sıralamadaki yeri
FIFA, resmi internet sitesinden milli takımlar dünya sıralamasını açıkladı. 2019 yılının son sıralaması olan bu açıklamayla beraber A Milli Takım'ımızın yılı hangi sırada kapatacağı da belli oldu. Listede ilk 10'da geçen aya göre değişiklik yaşanmadı. İşte A Milli Takım'ımızın sıralamadaki yeri...
Giriş Tarihi: 19.12.2019 14:02 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 21:46
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