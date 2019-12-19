FIFA resmen açıkladı! İşte A Milli Takım'ın sıralamadaki yeri

FIFA, resmi internet sitesinden milli takımlar dünya sıralamasını açıkladı. 2019 yılının son sıralaması olan bu açıklamayla beraber A Milli Takım'ımızın yılı hangi sırada kapatacağı da belli oldu. Listede ilk 10'da geçen aya göre değişiklik yaşanmadı. İşte A Milli Takım'ımızın sıralamadaki yeri...