27 Aralık 2020, Pazar

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Ronaldo mu Messi mi? Yüzyılın en iyi futbolcusu belli oldu

Dünyanın en iyi 2 futbolcusu olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki rekabet devam ederken, Globe Soccer Awards, 21. yüzyılın (2001-2020) en iyi futbolcusunu duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 20:46 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 20:47
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Ronaldo mu Messi mi? Yüzyılın en iyi futbolcusu belli oldu

Ronaldo ve Messi, futbolu dünyasının zirvesindeki iki isim.

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Ronaldo mu Messi mi? Yüzyılın en iyi futbolcusu belli oldu

Uzun yıllardır meslektaşlarını gölgede bırakan ikili, birçok şampiyonluğun yanı sıra bireysel ödüllere de imza attı.

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Ronaldo mu Messi mi? Yüzyılın en iyi futbolcusu belli oldu

Ballon d'OR başta olmak üzere çeşitli ödülleri defalarca kez kazanan ikili, 'En iyi kim?' tartışmasının odak noktasında yer alıyor.

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Ronaldo mu Messi mi? Yüzyılın en iyi futbolcusu belli oldu

Futbol dünyası bu konuda ikiye ayrılmış durumdayken, son olarak Ronaldo, Globe Soccer Awards tarafından 21. yüzyılın (2001-2020) en iyi futbolcusu seçildi.

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Ronaldo mu Messi mi? Yüzyılın en iyi futbolcusu belli oldu

Son 20 yılın en iyi futbolcusu seçilen Portekizli yıldız, "Bu ödül bana ekstra motivasyon veriyor, beni gururlandırıyor. Kendimi çok formda hissediyorum ve daha uzun yıllar futbol oynamaya hazırım." ifadelerini kullandı.

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