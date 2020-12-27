27 Aralık 2020, Pazar

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Almanya'da 'yılın en'leri açıklandı! Max Kruse ve Sörloth...

Almanya Bundesliga'da 'yılın en'leri açıklandı. Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan ve mahkemelik olan Max Kruse, Trabzonspor'dan 10 milyon euro + bonuslarla RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth ve bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Loris Karius da listede kendilerine yer buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 20:04 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 20:05
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Almanya'da 'yılın en'leri açıklandı! Max Kruse ve Sörloth...

Alman futbol efsanesi Karl-Heinz Rummenigge'nin kardeşi olan ve Dortmund, Bayern Münih gibi takımların formasını yıllarca terleten Michael Rummenigge, Bundesliga'da sezonun 3 en iyi, 3 en kötü transferini Sportbuzzer.de için seçti. İşte Rummenigge'nin seçimleri...

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Almanya'da 'yılın en'leri açıklandı! Max Kruse ve Sörloth...

EN İYİ: MAX KRUSE [UNION BERLIN]
Union Berlin, sezonun en iyi transferini yapmış. Tebrik etmek gerekiyor. Max Kruse'den daha iyi bir transfere çok nadiren rastlarsınız. Max Kruse, bir sokak futbolcusu ve yaptığı işten büyük keyif alıyor. Union, onun için en doğru kulüp. 6 gol ve 5 asist rakamları bunu doğruluyor. Union'un sezonu, Max Kruse'nin performansıyla harika geçiyor. Asla hızlı bir oyuncu değil ama teknik açıdan çok güçlü ve müthiş zeki!

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Almanya'da 'yılın en'leri açıklandı! Max Kruse ve Sörloth...

EN İYİ: JUDE BELLINGHAM [DORTMUND]
Jude Bellingham, İngiltere'nin en yetenekli orta sahalarından biri. 17 yaşında olduğunu ve öğrenecek çok şeyi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bazı alanlarda kendini geliştirmeli. Fiziksel olarak geliştirmesi gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. 23 milyonluk bir transfer ve gelecekte çok daha fazlasını kazandırabilir.

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Almanya'da 'yılın en'leri açıklandı! Max Kruse ve Sörloth...

EN İYİ: MATTEO GUENDOUZI [HERTHA BERLIN]
En beğendiğim oyuncu tipi. Matteo Guendouzi, Hertha Berlin'e bir futbol kültürü getirdi. Klasik bir 6 numara gibi değil, daha çok 8 numara gibi. Arsenal'in böyle bir yeteneği Bundesliga'ya göndermesi harika oldu. Hertha Berlin'e gelerek sezonun beklentilerin ötesinde geçmesini sağlayabilir. Bence kiralık olan Guendouzi'nin bonservisi alınmalı. [Fotoğraf: instagram]

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Almanya'da 'yılın en'leri açıklandı! Max Kruse ve Sörloth...

EN KÖTÜ: ALEXANDER SÖRLOTH [LEIPZIG]
Öncelikle şunu söyleyelim; Alexander Sörloth, Türk Ligi'nde geçen sezon 34 maçta 24 gol atmış. Kesinlikle şans eseri olabilecek bir performans değil ve olağanüstü rakamlar. Gol konusunda 'usta' olduğunu söylemek lazım. RB Leipzig ise yeni bir Erling Haaland olabilir umuduyla aldı Sölrloth'u. Ancak, bunu şu ana kadar kanıtlayamadı. Geldiğinden bu yana tek olumlu katkısı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunu getiren golü atması oldu. Ancak, 20 milyon euroluk bir transferden daha fazlasını bekliyordum. Ancak, kısa süre içerisinde gerçek Sörloth'u göreceğiz diye umuyorum. En azından Julian Nagelsmann onun için doğru bir sistem bulmak zorunda.

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