Almanya'da 'yılın en'leri açıklandı! Max Kruse ve Sörloth...

EN KÖTÜ: ALEXANDER SÖRLOTH [LEIPZIG]

Öncelikle şunu söyleyelim; Alexander Sörloth, Türk Ligi'nde geçen sezon 34 maçta 24 gol atmış. Kesinlikle şans eseri olabilecek bir performans değil ve olağanüstü rakamlar. Gol konusunda 'usta' olduğunu söylemek lazım. RB Leipzig ise yeni bir Erling Haaland olabilir umuduyla aldı Sölrloth'u. Ancak, bunu şu ana kadar kanıtlayamadı. Geldiğinden bu yana tek olumlu katkısı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunu getiren golü atması oldu. Ancak, 20 milyon euroluk bir transferden daha fazlasını bekliyordum. Ancak, kısa süre içerisinde gerçek Sörloth'u göreceğiz diye umuyorum. En azından Julian Nagelsmann onun için doğru bir sistem bulmak zorunda.