Bilim insanlarından müjde! Corona virüsü için aşı ve ilaç için tarih verdi!

Çin'de başlayan ve giderek kabusa dönüşen corona virüsü dünyayı etkisi altına alırken binlerce insanın da ölümüne sebep oldu. Yaşanan bu olayların ardından tüm dünya alarm verdi ve corona virüsünü (koronavirüsü) yenebilecek aşı için çalışmalarına başladı... Peki, corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüsü aşısı ne zaman faaliyete geçecek? İşte cevabı ve corona virüsü aşısına dair bilmeni gereken her şey!...