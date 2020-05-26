26 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Dota2 The International Battle Pass çıktı mı? Hangi herolara Persona ve Arcana var?

Günümüzde hala en çok oynanan MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) yani Çevrimiçi Çok Oyunculu Savaş Arenası oyunu olan Dota 2 için, The International Battle Pass 2020 paketi yayınlandı. Üç farklı paket olarak satışa çıkan battle pass'ler, bu yıl da çok zengin ve özel içeriklere sahip. Peki, Dota 2 The International Battle Pass 2020 paketleri neler ve hangi seviyelerden başlanabiliyor? Hangi seviyelerde hangi herolara Persona ve Arcana çıkacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 07:58 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 10:12
ABONE OL
  • 1
  • 13
Dota2 The International Battle Pass çıktı mı? Hangi herolara Persona ve Arcana var?

Corona virüsü sonrası evde kalınan bugünlerde, oyunseverler için sevindirici bir haber geldi.

  • 2
  • 13
Dota2 The International Battle Pass çıktı mı? Hangi herolara Persona ve Arcana var?

Valve'nin oyunlarından olan Dota 2, The International 2020 Battle Pass dün itibarıyla çıktı. MOBA türündeki oyunlardan Dota 2, Steam'in ücretsiz oyunları arasında yer alıyor.

  • 3
  • 13
Dota2 The International Battle Pass çıktı mı? Hangi herolara Persona ve Arcana var?

"Battle Pass", farklı içeriklerle "Dotacı"ların beğenisine sunulmuş. Dota Battle Pass'te 1-50 ve 100 seviyeden başlanabiliyor.

  • 4
  • 13
Dota2 The International Battle Pass çıktı mı? Hangi herolara Persona ve Arcana var?

BATTLE PASS STANDARD (1 SEVİYE)

  • 5
  • 13
Dota2 The International Battle Pass çıktı mı? Hangi herolara Persona ve Arcana var?

BATTLE PASS 50 LEVEL (50 SEVİYE)

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör