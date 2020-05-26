Dota2 The International Battle Pass çıktı mı? Hangi herolara Persona ve Arcana var?

Günümüzde hala en çok oynanan MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) yani Çevrimiçi Çok Oyunculu Savaş Arenası oyunu olan Dota 2 için, The International Battle Pass 2020 paketi yayınlandı. Üç farklı paket olarak satışa çıkan battle pass'ler, bu yıl da çok zengin ve özel içeriklere sahip. Peki, Dota 2 The International Battle Pass 2020 paketleri neler ve hangi seviyelerden başlanabiliyor? Hangi seviyelerde hangi herolara Persona ve Arcana çıkacak? İşte tüm detaylar...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 26.05.2020 07:58 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 10:12 ABONE OL