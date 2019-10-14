Şenol Güneş'ten iki değişiklik birden! İşte Fransa - Türkiye maçının 11'leri

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, bugün Stade de France'da Fransa ile karşı karşıya gelecek. Grupta çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 yenilgiyle 18 puan toplayan ve lider konumda yer alan millilerimiz, Fransa maçından galibiyetle ayrılarak Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda büyük bir adım atacak. Fransa ile Türkiye arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi iki takımda da son dakika gelişmeleri yaşanırken, teknik direktör Şenol Güneş'in Arnavutluk maçında ilk 11'de forma şansı bulan iki yıldızı yedek soyunduracağı öğrenildi. İşte Fransa - Türkiye maçının 11'leri...