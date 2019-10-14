14 Ekim 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Şenol Güneş'ten iki değişiklik birden! İşte Fransa - Türkiye maçının 11'leri
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, bugün Stade de France'da Fransa ile karşı karşıya gelecek. Grupta çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 yenilgiyle 18 puan toplayan ve lider konumda yer alan millilerimiz, Fransa maçından galibiyetle ayrılarak Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda büyük bir adım atacak. Fransa ile Türkiye arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi iki takımda da son dakika gelişmeleri yaşanırken, teknik direktör Şenol Güneş'in Arnavutluk maçında ilk 11'de forma şansı bulan iki yıldızı yedek soyunduracağı öğrenildi. İşte Fransa - Türkiye maçının 11'leri...
Giriş Tarihi: 14.10.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 17:31
- 1
- 33
- 2
- 33
- 3
- 33
- 4
- 33
- 5
- 33
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"