14 Ekim 2019, Pazartesi

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Şenol Güneş'ten iki değişiklik birden! İşte Fransa - Türkiye maçının 11'leri

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, bugün Stade de France'da Fransa ile karşı karşıya gelecek. Grupta çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 yenilgiyle 18 puan toplayan ve lider konumda yer alan millilerimiz, Fransa maçından galibiyetle ayrılarak Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda büyük bir adım atacak. Fransa ile Türkiye arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi iki takımda da son dakika gelişmeleri yaşanırken, teknik direktör Şenol Güneş'in Arnavutluk maçında ilk 11'de forma şansı bulan iki yıldızı yedek soyunduracağı öğrenildi. İşte Fransa - Türkiye maçının 11'leri...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 17:31
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Şenol Güneş'ten iki değişiklik birden! İşte Fransa - Türkiye maçının 11'leri

Milli Takımımız EURO 2020 yolunda önemli bir sınav olan Fransa deplasmanına çıkıyor.

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Şenol Güneş'ten iki değişiklik birden! İşte Fransa - Türkiye maçının 11'leri

21.45'te başlayacak maç Paris'te Stade de France'da oynanacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Alman hakem Felix Brych yönetecek.

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Şenol Güneş'ten iki değişiklik birden! İşte Fransa - Türkiye maçının 11'leri

576. SINAV
A Millilerimiz, 96 yıllık tarihinde 575 müsabaka yaptı. Bunların 220'sini kazanan ay-yıldızlılar, 222 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. 133 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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Şenol Güneş'ten iki değişiklik birden! İşte Fransa - Türkiye maçının 11'leri

2019'DA 10. MAÇ
Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması ile 2019 yılındaki 10'uncu maçına çıkacak.

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Şenol Güneş'ten iki değişiklik birden! İşte Fransa - Türkiye maçının 11'leri

Milliler bunların 9'unu kazanırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında 2-1'lik skorla aldı. 19 gol atıp, 3 gol yedi.

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