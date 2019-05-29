29 Mayıs 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Bursa BB Stadyumu'na 1.5 milyon liralık zarar

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda dün akşam oynanan Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük'ün mücadelesinde, iki kulüp taraftarları stadyumda yaklaşık 1.5 milyon lira zarar oluşturdu.

Giriş Tarihi: 29.05.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 17:16
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Bursa BB Stadyumu'na 1.5 milyon liralık zarar

TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Sakaryaspor ve Fatih Karagümrük'ü karşı karşıya getiren mücadelede, iki takımın taraftarı stadyuma büyük hasar verdi.

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Bursa BB Stadyumu'na 1.5 milyon liralık zarar

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, stadyumda 1.5 milyon liralık zarar meydana geldi. Bursaspor Kulübü yetkilileri, TFF gözlemcisi ile birlikte yaptıkları değerlendirmede, Fatih Karagümrük taraftarlarının yer aldığı Bursaspor 1963 tribünün koltukları, televizyon ekranları, VIP tribünündeki koltukların büyük bir bölümü ve Sakaryaspor taraftarlarının yer aldığı tribünlerde ile koltukların büyük bölümü kırıldığı gözlemlendi.

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Bursa BB Stadyumu'na 1.5 milyon liralık zarar

Bu arada soyunma odasındaki duşların büyük bir bölümünün sökülerek götürüldüğü tespit edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı Müdürü Sedat Şen, çim zemin dahil birçok alanın zarar gördüğünü, yaklaşık zararın 1.5 milyon TL olduğunun altını çizdi.

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Bursa BB Stadyumu'na 1.5 milyon liralık zarar
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Bursa BB Stadyumu'na 1.5 milyon liralık zarar
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