29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Bursa BB Stadyumu'na 1.5 milyon liralık zarar
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda dün akşam oynanan Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük'ün mücadelesinde, iki kulüp taraftarları stadyumda yaklaşık 1.5 milyon lira zarar oluşturdu.
Giriş Tarihi: 29.05.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 17:16
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