Rıdvan Dilmen’den ligleri başlatma kararına tepki!

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI:

TFF'nin doğru hareket ettiğini düşünmüyorum. TFF, özerktir. TFF'nin önemli bir özelliği var. Çok değerli doktorları var. Hatta dışarıdan enfeksiyonla ilgili danışmanları da var. Sık toplantı yaptılar.