08 Mayıs 2020, Cuma

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Rıdvan Dilmen’den ligleri başlatma kararına tepki!

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ligleri 12 Haziran'da başlatma kararını NTV'de değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, federasyonun doğru hareket etmediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 07.05.2020 22:24 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 02:10
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Rıdvan Dilmen’den ligleri başlatma kararına tepki!

Rıdvan Dilmen, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ligleri 12 Haziran'da başlatma kararıyla ilgili NTV'de değerlendirmelerde bulundu.

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Rıdvan Dilmen’den ligleri başlatma kararına tepki!

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI:

TFF'nin doğru hareket ettiğini düşünmüyorum. TFF, özerktir. TFF'nin önemli bir özelliği var. Çok değerli doktorları var. Hatta dışarıdan enfeksiyonla ilgili danışmanları da var. Sık toplantı yaptılar.

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Rıdvan Dilmen’den ligleri başlatma kararına tepki!

35 sayfalık bir protokol hazırladılar. Bilim insanlarının raporu doğrultusunda bir karar alacak. TFF ne yaptı? Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'dan randevu aldı.

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Rıdvan Dilmen’den ligleri başlatma kararına tepki!

Nihat Bey, görüştü. Akşam Fahrettin Koca "Oynansın, oynanmasın" diye bir şey konuşmadık ve tamamen TFF ve kulüplerin alacağı karara biz uyarız dedi.

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Rıdvan Dilmen’den ligleri başlatma kararına tepki!

"AÇIKLAMALAR ARASINDA TEZATLIK VAR"

Açıklamalar arasında tezatlık var. Nihat Özdemir, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na müracat ederek karar alacağız dedi. Burada bir kere problem var.

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