08 Mayıs 2020, Cuma

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Çocuklardaki corona virüsü vaka artışının sebebi nedir? Kawasaki hastalığı...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve milyonlarca kişiyi etkileyen yeni tip corona virüsü (Covid-19), yüzbinlerce kişinin de hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Pandemiye yakanalananların sayısı günden güne artarken, Avrupa'da bambaşka bir konu gündeme geldi: Çocuklardaki corona virüsü vaka sayısındaki artış... Corona virüsünün çocuklarda bir tür ateşli bağışıklık sistemi hastalığını tetiklediği ve bunun da Kawasaki hastalığı olduğu yönündeki tartışmalar yükselmeye başladı. Konuyla ilgili Kaliforniya Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve İmmünoloji Başkanı Prof. Dr. Moşe Arditi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 07:30 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 09:01
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Çocuklardaki corona virüsü vaka artışının sebebi nedir? Kawasaki hastalığı...

Corona virüsü vaka sayısı dünya genelinde 3.8 milyonu aşmış durumda. Toplam ölen sayısı 265 binin üzerinde. İyileşen hasta sayısı ise 1.3 milyonu geçti. Avrupa'da ölümler ve vakalar ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Son günlerde Avrupa'da başka bir konu gündemde tartışılıyor. O da çocuklardaki vaka artışının sebebinin ne olduğu üzerinde... Kawasaki hastalığı iddialarına yanıt geldi.

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Çocuklardaki corona virüsü vaka artışının sebebi nedir? Kawasaki hastalığı...

İlk olarak İngiltere, ardından da İtalya, İspanya, Fransa ve Belçika'dan peşpeşe gelen, koronavirüse yakalanan çocuklarda yoğun bakıma götürecek kadar ağır seyreden gizemli bir ateşli bağışıklık sistemi hastalığının tetiklendiği, bunun da Kawasaki olarak bilinen bir çocukluk çağı hastalığı olabileceği yönündeki haberler, dünya basınında ilk sıralara yerleşti.

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Çocuklardaki corona virüsü vaka artışının sebebi nedir? Kawasaki hastalığı...

DÜNYACA TANINAN DOKTORDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yaklaşık 40 yıldır Amerika'da yaşayan ve çocukluk çağı hastalığı olan Kawasaki hastalığı konusunda dünyanın otör isimlerinden biri olan Kaliforniya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı ve Los Angeles Cedars-Sinai Tıp Merkezi Enfeksiyon ve İmmünolojik Hastalıklar Araştırma Merkezi Direktörü Türk hekim Prof. Dr. Moşe Arditi, bu tartışmalara son noktayı koydu.

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Çocuklardaki corona virüsü vaka artışının sebebi nedir? Kawasaki hastalığı...

KAWASAKİ HASTALIĞI

Prof. Dr. Arditi, ağır seyreden çocuk Kovid vakalarındaki semptomların Kawasaki hastalığı ile değil, toksik şok tablosu ile daha uyumlu olduğunu söyleyerek "Zaten bu vakalarda mide bulantısı, ishal hatta apandisiti düşündüren ve Kawasaki hastalığında neredeyse hiç rastlamadığımız belirtiler görülmüş. Ayrıca vakaların ortalama yaşı 11, oysa Kawasaki hastalığı, 5 yaş altında görülen bir hastalık" dedi.

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Çocuklardaki corona virüsü vaka artışının sebebi nedir? Kawasaki hastalığı...

VAKALAR KAWASAKİ İLE İLGİLİ DEĞİL

Koronavirüs enfeksiyonunun çocuklarda halen çok nadir görüldüğü ve hafif seyrettiğinin altını çizen Prof. Dr. Arditi "Yaklaşık 40 yıldır ABD'de yaşıyorum. Enfeksiyon hastalıklarında hangi mekanizmanın kalp damar hastalıklarına ve ateroskleroz dediğimiz damar sertliğini tetikleyerek kalp krizine nasıl yol açtığını anlamaya çalışıyoruz. Ayrıca Kawasaki hastalığı konusunda yaklaşık 25 yıldır çalışıyorum. Hem hastalar üzerinde hem de laboratuvardaki araştırmalarımızda bu hastalığı araştırmaya devam ediyoruz. Kawasaki hastalığı, çocuklarda doğuştan olmayıp sonradan edinilmiş kalp hastalıklarının en önemli nedeni. Ancak Avrupa ülkelerinden bildirilen ve ağır seyreden ya da yaşamını yitiren çocuk vakaların Kawasaki hastalığı ile ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Zira hem bazı semptomlar, hem de vakaların yaş ortalaması Kawasaki hastalığı ile uyuşmuyor. Bunlar daha çok Kovid'e bağlı bir nevi toksik şok tablosu olarak değerlendiriliyor. Ancak Kawasaki de virüslerin yol açtığı bir hastalık. Koronavirüs de buna yol açabilir mi, buna bağlı olarak Kawasaki hastalığı görülme sayılarında artış olabilir mi? Bu çok daha farklı bir konu ve henüz net yanıt vermek imkansız. Bu konuda çalışmalar yürütülüyor" diye konuştu.

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