08 Mayıs 2020, Cuma
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Çocuklardaki corona virüsü vaka artışının sebebi nedir? Kawasaki hastalığı...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve milyonlarca kişiyi etkileyen yeni tip corona virüsü (Covid-19), yüzbinlerce kişinin de hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Pandemiye yakanalananların sayısı günden güne artarken, Avrupa'da bambaşka bir konu gündeme geldi: Çocuklardaki corona virüsü vaka sayısındaki artış... Corona virüsünün çocuklarda bir tür ateşli bağışıklık sistemi hastalığını tetiklediği ve bunun da Kawasaki hastalığı olduğu yönündeki tartışmalar yükselmeye başladı. Konuyla ilgili Kaliforniya Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve İmmünoloji Başkanı Prof. Dr. Moşe Arditi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
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