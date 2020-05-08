Çocuklardaki corona virüsü vaka artışının sebebi nedir? Kawasaki hastalığı...

VAKALAR KAWASAKİ İLE İLGİLİ DEĞİL

Koronavirüs enfeksiyonunun çocuklarda halen çok nadir görüldüğü ve hafif seyrettiğinin altını çizen Prof. Dr. Arditi "Yaklaşık 40 yıldır ABD'de yaşıyorum. Enfeksiyon hastalıklarında hangi mekanizmanın kalp damar hastalıklarına ve ateroskleroz dediğimiz damar sertliğini tetikleyerek kalp krizine nasıl yol açtığını anlamaya çalışıyoruz. Ayrıca Kawasaki hastalığı konusunda yaklaşık 25 yıldır çalışıyorum. Hem hastalar üzerinde hem de laboratuvardaki araştırmalarımızda bu hastalığı araştırmaya devam ediyoruz. Kawasaki hastalığı, çocuklarda doğuştan olmayıp sonradan edinilmiş kalp hastalıklarının en önemli nedeni. Ancak Avrupa ülkelerinden bildirilen ve ağır seyreden ya da yaşamını yitiren çocuk vakaların Kawasaki hastalığı ile ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Zira hem bazı semptomlar, hem de vakaların yaş ortalaması Kawasaki hastalığı ile uyuşmuyor. Bunlar daha çok Kovid'e bağlı bir nevi toksik şok tablosu olarak değerlendiriliyor. Ancak Kawasaki de virüslerin yol açtığı bir hastalık. Koronavirüs de buna yol açabilir mi, buna bağlı olarak Kawasaki hastalığı görülme sayılarında artış olabilir mi? Bu çok daha farklı bir konu ve henüz net yanıt vermek imkansız. Bu konuda çalışmalar yürütülüyor" diye konuştu.