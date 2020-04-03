03 Nisan 2020, Cuma
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Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! "Bu kararı TFF değil UEFA aldı"
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Süper Lig'in Haziran ayı başında tekrar başlayabileceğini duyurmasının ardından tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, "Öncelikle TFF'nin aldığı bir karar değil bu. Sonuçta 2 gün önce UEFA'nın 55 ülke ile yaptığı toplantıdan çıkan karar bu" ifadelerini kullandı.
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