26 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Rashad Muhammed herkesi kandırmış!

Kız arkadaşını trafik kazasından kaybettiğini söyleyen Süper Lig'in Fransız futbolcusu ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Takım arkadaşlarını ve teknik direktörü Mehmet Özdilek'i bile inandırmayı başardı.

Giriş Tarihi: 26.02.2019 10:49
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Rashad Muhammed herkesi kandırmış!

Spor Toto Süper Lig'de Erzurumspor forması giyen Rashad Muhammed, bütün Erzurum camiasını kandırdı.

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Rashad Muhammed herkesi kandırmış!

Resmen bir skandala imza atan oyuncu takım arkadaşları ve teknik direktörü Mehmet Özdilek'i kandırdı. İşte yaşananlar;

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Rashad Muhammed herkesi kandırmış!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor futbolcusu Rashad Muhammed, 17 Şubat'ta oynanan Sivasspor maçından önce kız arkadaşının trafik kazasında hayatını kaybettiğini söylemişti.

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Rashad Muhammed herkesi kandırmış!

Ancak olayın bu şekilde gelişmediği ortaya çıktı.

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Rashad Muhammed herkesi kandırmış!

Rashad'ın ''öldü'' dediği kız arkadaşı Twitter'dan açıklama yaptı.

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