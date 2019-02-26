Rashad Muhammed herkesi kandırmış!

Kız arkadaşını trafik kazasından kaybettiğini söyleyen Süper Lig'in Fransız futbolcusu ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Takım arkadaşlarını ve teknik direktörü Mehmet Özdilek'i bile inandırmayı başardı.

Giriş Tarihi: 26.02.2019 10:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





