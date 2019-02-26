26 Şubat 2019, Salı
A SPOR GALERİ
NBA'de Cedi'nin gecesi
NBA'deki temsilcimiz Cedi Osman, Cleveland Cavaliers'ın Portland Trail Blazers karşısında sahada kaldığı 32 dakikada 27 sayı atıp 7 ribaund aldı ve 3 asist yaptı.
Giriş Tarihi: 26.02.2019 10:27
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