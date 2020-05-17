17 Mayıs 2020, Pazar

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Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda seyahat yasağı olacak mı?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülkemizde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Ayrıca 20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstü yaşlıların da sokağa çıkma yasağı bulunuyordu. Ülkemizde gitgide azalan corona virüsü vakalarıyla birlikte normalleşme adımları atılmaya başlanmış, 20 yaş altına ve 65 yaş üstüne belli saatler arasında sokağa çıkma izni verilmeye başlanmıştı. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi de Ramazan Bayramı... Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Ramazan Bayramı'nda seyahat yasağı olacak mı? İşte son dakika gelişmeleriyle birlikte tüm soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 09:52
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Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda seyahat yasağı olacak mı?

Ülkemizde corona virüsü salgınına yönelik önlem ve tedbir paketleri alınmaya devam ederken resmi tatillerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte son olarak 19 Mayıs'a kadar 4 gün yasak sürecek.

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Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda seyahat yasağı olacak mı?

Günlük tabloya bakıldığında olumlu yönde ilerleme görülürken kademeli olarak normalleşme sürecine de girilmiş bulunuyor.

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Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda seyahat yasağı olacak mı?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası bu kısıtlamaların devam edeceği yönünde açıklamalar da yapmıştı.

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Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda seyahat yasağı olacak mı?

Hal böyle olunca; vatandaşlar bayramda sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt ararken konu ile ilgili son dakika gelişmelerini de yakından takip ediyorlar.

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Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda seyahat yasağı olacak mı?

Buna göre; Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili son dakika detaylar...

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