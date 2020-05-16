16 Mayıs 2020, Cumartesi

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Kobe Bryant'ın otopsi raporu ortaya çıktı! Şoke eden detay

Geçtiğimiz ocak ayında kızı Gianna Bryant ve 7 kişiyle birlikte geçirdiği helikopter kazası nedeniyle hayatını kaybeden Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) ve dünya basketbolunun efsane isimlerinden Kobe Bryant'ın otopsi raporu açıklandı. İşte rapordaki şoke eden detaylar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 12:46
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Kobe Bryant'ın otopsi raporu ortaya çıktı! Şoke eden detay

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna, 26 Ocak'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

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Kobe Bryant'ın otopsi raporu ortaya çıktı! Şoke eden detay

Kobe ve Gianna dışında Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser, Sarah Chester, kızı Payton Chester ve helikopterin pilotu Ara George Zobayan da yaşamını yitirmişti.

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Kobe Bryant'ın otopsi raporu ortaya çıktı! Şoke eden detay

Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, şubat ayında helikopterin pilotu Ara George Zobayan ve Island Express'e dava açmıştı.

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Kobe Bryant'ın otopsi raporu ortaya çıktı! Şoke eden detay

Vanessa Bryant davada, pilotun sisli koşullar nedeniyle sınırlı görüş alanı olan bir alana uçarak uçuş kurallarını ihlal ettiğini iddia etmişti.

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Kobe Bryant'ın otopsi raporu ortaya çıktı! Şoke eden detay

Vanessa Bryant dışında Altobelli ve Mauser aileleri de Island Express şirketinin ihmalkar ve dikkatsiz olduğunu iddia eden ayrı ayrı dava açmışlardı.

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