Harita güncellendi! İşte il il vaka yoğunluğu

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyada 4.5 milyondan fazla kişiyi etkilemiş ve 300 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Ülkemizde de iyileşen hasta sayısı, vaka sayısına kıyasla günden güne artarken bu olumlu gidişat sonrası normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasında haritayı güncelledi. İşte il il corona virüsü yoğunluk haritası...