17 Mayıs 2020, Pazar

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Harita güncellendi! İşte il il vaka yoğunluğu

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyada 4.5 milyondan fazla kişiyi etkilemiş ve 300 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Ülkemizde de iyileşen hasta sayısı, vaka sayısına kıyasla günden güne artarken bu olumlu gidişat sonrası normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasında haritayı güncelledi. İşte il il corona virüsü yoğunluk haritası...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 11:14
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Harita güncellendi! İşte il il vaka yoğunluğu

Sağlık Bakanlığı'nın kullanıma sunduğu 'Hayat Eve Sığar' uygulaması güncellendi. İşte 81 ilin güncel corona virüsü yoğunluk haritası...

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Harita güncellendi! İşte il il vaka yoğunluğu

İSTANBUL

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Harita güncellendi! İşte il il vaka yoğunluğu

İZMİR

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Harita güncellendi! İşte il il vaka yoğunluğu

ANKARA

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Harita güncellendi! İşte il il vaka yoğunluğu

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