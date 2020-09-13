13 Eylül 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de puan durumu (1. hafta)

2020-2021 Sezonu'nda 1. hafta, bugün oynanan Kayserispor - Kasımpaşa, Ankaragücü - BB Erzurumspor, Antalyaspor - Gençerbirliği ve Trazbonspor - Beşiktaş karşılaşmalarıyla devam etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 13.09.2020 22:01
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İşte Süper Lig'de puan durumu 1. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de puan durumu 1. hafta

21- Denizlispor 0 PUAN

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İşte Süper Lig'de puan durumu 1. hafta

20- Yeni Malatya 0 PUAN

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İşte Süper Lig'de puan durumu 1. hafta

19- Sivasspor 0 PUAN

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İşte Süper Lig'de puan durumu 1. hafta

18- Gençlerbirliği 0 PUAN

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