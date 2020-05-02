02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Korkutan gelişme! Corona virüsünde ikinci dalga patladı
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılarak hayatı durma noktasını getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını etkisini göstermeye devam ederken, salgının yoğun olarak görüldüğü ülkeler de tedbirlerini sıklaştırarak pandeminin yayılmasını engellemeye yönelik tedbirler almayı sürdürüyor. Yetkililer, corona virüsü (koronavirüs) salgını boyunca insanlara evde kalmaları, sosyal mesafeyi korumaları ve hijyen konusunda dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunmaya devam ederken, bir ülkede corona virüsü salgınında ikinci dalganın başladığı öne sürüldü. Son dakika corona virüsü haberleri...
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