02 Mayıs 2020, Cumartesi

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Korkutan gelişme! Corona virüsünde ikinci dalga patladı

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılarak hayatı durma noktasını getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını etkisini göstermeye devam ederken, salgının yoğun olarak görüldüğü ülkeler de tedbirlerini sıklaştırarak pandeminin yayılmasını engellemeye yönelik tedbirler almayı sürdürüyor. Yetkililer, corona virüsü (koronavirüs) salgını boyunca insanlara evde kalmaları, sosyal mesafeyi korumaları ve hijyen konusunda dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunmaya devam ederken, bir ülkede corona virüsü salgınında ikinci dalganın başladığı öne sürüldü. Son dakika corona virüsü haberleri...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 17:21
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Korkutan gelişme! Corona virüsünde ikinci dalga patladı

Uzmanlar, Japonya'da olağanüstü halin çok hızlı kaldırıldığını ve ikinci dalganın bundan başlamış olabileceğini söylüyor.

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Korkutan gelişme! Corona virüsünde ikinci dalga patladı

Oysa bundan birkaç hafta öncesine kadar Hokkaido adası, virüsün yayılımının nasıl kontrol altına alınabileceğine dair bir model olarak gösteriliyordu.

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Korkutan gelişme! Corona virüsünde ikinci dalga patladı

Ancak Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, artık uzmanlar, Hokkaido adasının sokağa çıkma kısıtlamalarının erken kaldırılmasının sonuçlarının neler olabileceğini gösteren bir örneğe dönüştüğünü söylemeye başladı.

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Korkutan gelişme! Corona virüsünde ikinci dalga patladı

Adanın corona virüsle tanışması şubat ayı başına dayanıyor. Şubat ayında düzenlenen Sapporo Kar Festivali'ne 2 milyondan fazla ziyaretçi geldi ve bu ziyaretçiler arasında yeni tip corona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinden gelenler de vardı.

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Korkutan gelişme! Corona virüsünde ikinci dalga patladı

Adada, neredeyse tamamının kökeni festivale kadar takip edilen corona virüsü vakalarının hızlı bir şekilde artış göstermesinin ardından 29 Şubat'ta olağanüstü hâl ilan edildi.

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