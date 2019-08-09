09 Ağustos 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Partizan - Yeni Malatyaspor maçından kareler
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçında Sırbistan ekibi Partizan'a konuk oldu. Temsilcimiz, Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan maçtan 3-1 yenik ayrıldı. Karşılaşmada ev sahibi Partizan'ın gollerini 4. dakikada Sadiq, 67. dakikada Asano ve 90. dakikada penaltıdan Soumah kaydederken Yeni Malatyaspor'un tek golü 83'te Chebake'den geldi. İşte maçtan kareler...
Giriş Tarihi: 09.08.2019 00:28 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 00:28
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"