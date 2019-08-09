Partizan - Yeni Malatyaspor maçından kareler

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçında Sırbistan ekibi Partizan'a konuk oldu. Temsilcimiz, Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan maçtan 3-1 yenik ayrıldı. Karşılaşmada ev sahibi Partizan'ın gollerini 4. dakikada Sadiq, 67. dakikada Asano ve 90. dakikada penaltıdan Soumah kaydederken Yeni Malatyaspor'un tek golü 83'te Chebake'den geldi. İşte maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 00:28 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 00:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





