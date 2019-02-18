18 Şubat 2019, Pazartesi
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Ozan Tufan sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe...
Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte yükselişe geçen Alanyaspor'un son kurbanı Trabzonspor oldu. Deplasmanda Fırtına'yı 2-0 mağlup eden Alanyaspor'da maça Fenerbahçe'den kiralık olarak gelen Ozan Tufan damga vurdu. Sergen Yalçın'ın ellerinde yeniden doğan Ozan Tufan'ın değişimi sosyal medyayı salladı...
Giriş Tarihi: 18.02.2019 13:10
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