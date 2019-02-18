18 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ozan Tufan sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe...

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte yükselişe geçen Alanyaspor'un son kurbanı Trabzonspor oldu. Deplasmanda Fırtına'yı 2-0 mağlup eden Alanyaspor'da maça Fenerbahçe'den kiralık olarak gelen Ozan Tufan damga vurdu. Sergen Yalçın'ın ellerinde yeniden doğan Ozan Tufan'ın değişimi sosyal medyayı salladı...

Giriş Tarihi: 18.02.2019 13:10
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Ozan Tufan sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe...

Sergen Yalçın, oyuncularının inanılmaz mücadele ettiğini vurgulayarak, "Ozan Tufan'ı kazandığım için çok mutluyum. Müthiş oynadı."

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Ozan Tufan sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe...

"Bana göre mükemmel oynadılar. Özellikle ikinci yarıda çok doğru oynadılar. Trabzonspor, ofansif kadro ile sahadaydı. Bazen bu oyun içerisinde risk olabiliyor."

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Ozan Tufan sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe...

"Biz de zaman zaman iç saha maçlarında böyle risk alarak oynuyoruz. Bu ofansif kadronun açıklarını değerlendirdik. Önemli galibiyet aldık. Bugün bunun mutluluğunu yaşayacağız. Bundan sonra önümüzdeki maçlara hazırlanıp devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

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Ozan Tufan sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe...

İşte Ozan Tufan'a sosyal medyada yapılan yorumlar:

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Ozan Tufan sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe...
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