18 Şubat 2019, Pazartesi
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Emiliano Sala için şok iddia: Öldürüldü
Nantes'tan, transfer olduğu Cardiff'e doğru giderken bindiği uçak Manş Denizi üzerinde düşen ve haftalar sonra cansız bedeni, uçakın içinde ve denizin zemininde bulunan Emiliano Sala'nın cenaze töreni yapıldı. Törenin ardından Sala'nın ölümüyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı.
Giriş Tarihi: 18.02.2019 15:14
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